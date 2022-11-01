Reuters: США хотят разместить ядерные бомбардировщики B-52s в Австралии

Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force), Public domain/Wikimedia Commons

США на фоне напряженных отношений с Китаем планируют разместить до шести бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, на австралийской авиабазе Тиндал, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. База расположена на севере страны в 300 км от Дарвина. По словам премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, его государство «время от времени» взаимодействует с США по вопросам обороны.

Визиты в Австралию, конечно же, имеют место, в том числе в Дарвин, где на ротационной основе расположены морские пехотинцы США, — сказал Албаниз.

О развертывании военных американских самолетов в Тиндале также сообщил австралийский телеканал ABC. Отмечается, что для этого Вашингтон потратит $100 млн. На авиабазе будут построены специальные дополнительные объекты для обслуживания американских бомбардировщиков, в том числе и стоянка для них.

По информации телеканала, расширение австралийской авиабазы будет завершено в 2026 году.

Возможность размещения бомбардировщиков ВВС США в Австралии является сигналом для противников о нашей способности создавать смертоносную авиацию, — высказались в ВВС США.

Ранее главком ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что он не будет против размещения ядерного оружия НАТО на территории страны после вступления государства в Альянс. Он объяснил свое утверждение тем, что любые дискуссии по вопросу расположения ядерных боеголовок до присоединения Швеции к силам военно-политического блока создадут политические трения.