Reuters: Пентагон заявил о непричастности к ЧП с «Северными потоками»

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Пентагон настаивает на том, что США не имеют отношения к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова одного из представителей американского военного ведомства. Там также подчеркнули, что считают преждевременным называть случившееся диверсией.

Мы совершенно не причастны, — заявил представитель Пентагона.

Он также добавил, что американское руководство считает преждевременным называть произошедшее диверсией.

Многие из наших партнеров пришли к выводу или полагают, что это диверсия. Я на этом этапе не могу вам сказать с определенность, — сказал собеседник агентства.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 361 УК РФ (Акт международного терроризма) в связи с повреждениями на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».