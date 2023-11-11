Reuters: амбиции Илона Маска стали причиной 600 травм у сотрудников SpaceX

Фото: SpaceX via Global Look Press

Сотрудники SpaceX с 2014 года получили как минимум 600 травм, некоторые из которых приводили к инвалидности, а однажды — к смерти, пишет Reuters. К этому привела культура управления Илона Маска, нацеленная на достижение результатов в кратчайшие сроки, и слабая техника безопасности.

Так, более 100 специалистов получили порезы или рваные раны, еще 46 — переломы или вывихи костей. Девять работников травмировали голову, известно о пяти случаях ожогов и стольких же инцидентах с ударом током. При этом в восьми случаях травмы привели к ампутации, 12 сотрудников получили не одну, а множественные травмы тела. Еще семеро чуть не лишились глаз. Также зафиксирован инцидент с переломом черепа, четыре сотрясения мозга и одна черепно-мозговая травма.

Как выяснило агентство, были случаи, когда техники SpaceX трудились по 12 часов шесть дней в неделю на солнцепеке. Им делали стимулирующие инъекции и возвращали на рабочее место. Сам Маск считает, что ответственность за безопасность на предприятии несут сотрудники.

Ранее издание The New York Times писало, что SpaceX лишила работы тех сотрудников, которые опубликовали открытое письмо с критикой поведения основателя фирмы Илона Маска. Это стало известно из письма гендиректора Гвин Шотуэлл. В нем служащих предупредили, что провели расследование и уволили всех, кто был к этому причастен.