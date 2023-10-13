Республиканец выбыл из борьбы за пост спикера палаты представителей в США Республиканец Скалис не стал бороться за пост спикера палаты представителей

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стивен Скалис

Лидер республиканского большинства в нижней палате Конгресса США Стивен Скалис отозвал свою кандидатуру на пост ее спикера, трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN. Конгрессмен от штата Луизиана сделал такое заявление по итогам закрытых консультаций партийцев в палате представителей.

Я только что сообщил коллегам, что отзываю свою кандидатуру на пост спикера, — сказал Скалис.

Он добавил, что Республиканской партии следует сплотиться, поскольку в ней есть некоторые люди, «которые преследуют собственные интересы». Портал Axios уточнил, что Скалис вышел из гонки, поскольку группа республиканцев отказалась поддержать его кандидатуру.

Получить должность спикера он мог, если бы на голосовании его поддержали по меньшей мере 217 конгрессменов. По мнению некоторых однопартийцев Скалиса, достойной кандидатурой на этот пост является республиканец от штата Огайо Джим Джордан. При этом издание Politico усомнилось, что он сможет заручиться поддержкой нужного числа конгрессменов на предстоящем голосовании.

Ранее сообщалось, что большая часть республиканцев палаты представителей Конгресса США выбрала кандидатом на пост спикера Стивена Скалиса. Должность оказалась вакантной после того, как Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Стивен Скалис родился 6 октября 1965 года в Новом Орлеане, ему 58 лет. В палате представителей с 3 мая 2008 года.