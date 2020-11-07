Республиканец Буш-младший поздравил Байдена с победой

https://static.news.ru/photo/a37d15c8-21f2-11eb-934f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Бывший президент Соединённых Штатов и член Республиканской партии поздравил с победой на выборах главы государства демократа Джо Байдена.

Я только что говорил с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло его поздравил, — сказал он.

По его словам, также он поздравил будущего вице-президента Камалу Харрис.

Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить её, — подчеркнул он.

Политик отметил, что действующий президент республиканец Дональд Трамп имеет право требовать пересчёта голосов и судиться. Он выразил уверенность, что в итоге все разногласия будут урегулированы, передаёт РИА Новости.

Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально справедливыми, их честный характер будет подтвержден, а их результат ясен, — заключил он.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.