Республиканцы заставят Блинкена ответить за вывод войск из Афганистана

Госсекретарю США Энтони Блинкену стоит ждать агрессивных вопросов во время дачи показаний перед комитетом сената по международным отношениям о выводе американских войск из Афганистана. В ходе заседания, которое пройдёт 14 сентября, выступят члены Республиканской партии, для них это прекрасный шанс напрямую высказаться против чиновника. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что республиканцы потребуют от Блинкена ответа на вопрос касательно хаотичного вывода войск США из Афганистана. По данным издания, они хотят узнать, сколько американцев и их союзников остаются в стране после недавней эвакуации. В партии полагают, что администрация президента США Джо Байдена преуменьшает значение связей «Талибана» (организация запрещена в РФ) с террористическими группировками и полагается на движение в вопросах сотрудничества в сфере безопасности. Также республиканцы могут оказать давление на Блинкена, чтобы предотвратить доступ талибов к замороженным афганским активам в финансовой системе США на общую сумму более $9 млрд.

Что касается Демократической партии, то, по данным Axios, для них это уникальная возможность отвергнуть попытки республиканцев обвинить Байдена в 20-летних двухпартийных ошибках. Они укажут на мирное соглашение, заключённое администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа с талибами, и заявят, что Байден уже не мог остановить вывод американских войск из Афганистана.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого талибы (террористическое движение, запрещено в РФ) по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.