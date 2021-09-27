Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США

В США законопроект, предусматривающий поднятие потолка госдолга и продолжение финансирования федерального правительства, был заблокирован в сенате представителями Республиканской партии за три дня до крайнего срока. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Республиканцы
Бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка государственного долга Конгресс США должен принять, а президент Байден подписать до конца четверга, 30 сентября. Иначе Штатам грозят бюджетный кризис и дефолт по госдолгу.
Ранее финансисты заявили, что страны откажутся от политики «печатного станка».