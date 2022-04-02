Республиканцы в США выступили против помощи Украине

Республиканцы в США выступили против помощи УкраинеСторонники Трампа в Республиканской партии США выступили против помощи Украине
Сторонники экс-президента США Трампа в Республиканской партии экстренно обсудили опасность американского вмешательства в конфликт на Украине. В этой связи республиканцы раскритиковали позицию действующей администрации Вашингтона. Об этом сообщает издание Politico.
Совещание сторонников Трампа
Мы должны быть прагматиками... Неоконсерваторы... опьянены властью, они кровожадны, и им нельзя верить, — заявил претендент на пост конгрессмена от штата Вашингтон Джо Кент.
В свою очередь член палаты представителей от штата Монтана Мэтт Розендейл сообщил, что не поддерживает все законопроекты, направленные против России. По его мнению, жизнь на Украине «печальна и трагична», но США следует больше внимания уделять собственному государству, в частности, гражданам, погибающим от наркотиков.
Кроме того, участники заседания отметили, что возвращение к мышлению, которое привело Штаты к войне с Ираком или Афганистаном, может способствовать началу третьей мировой войны.
Ранее журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз заявил о том, что невиданная нехватка продовольствия грозит США из-за политики президента Джо Байдена. Он отметил, в частности, что за 14 месяцев пребывания демократа у власти инфляция достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».