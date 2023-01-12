Республиканцы рассказали, за что Байден может сесть в тюрьму на 10 лет Конгрессмен-республиканец Госар пригрозил Байдену тюремным сроком за небрежное хранение документов

Фото: Andrew Harrer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Члены Республиканской партии в американском конгрессе проведут расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, который имеет отношение к действующему президенту страны Джо Байдену, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Он пояснил, что за небрежное хранение бумаг политик может лишиться свободы сроком на десять лет, передает РИА Новости. По словам правого конгрессмена, Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, а демократов это не волнует.

Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет. Республиканцы в конгрессе проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления, — заявил конгрессмен.

По информации американских СМИ, секретные бумаги были найдены у действующего президента в его кабинете в аналитическом центре. Учреждение имени Байдена располагается в Вашингтоне. Бумаги относятся к периоду вице-президентства политика. Их нашли помощники Байдена.

Белый дом признал, что действующий глава государства пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 год. Журналисты писали, что бумаги, в частности, содержали информацию с брифингов об Украине, Иране и Великобритании.

Ранее Госар раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от рождественского перемирия, предложенного российским лидером Владимиром Путиным. В своем Twitter он написал, что финансировать конфликт безнравственно.