Республиканцы предложили уйти от привязки госдолга США к доллару Республиканцы в США предложили уйти от привязки госдолга к доллару, перейдя к доле от ВВП

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Члены Республиканской партии США предложили в конгрессе отказаться от привязки уровня госдолга к доллару, сообщает телеканал Fox News. Они считают, что вместо этого Штаты должны перейти к процентному соотношению к ВВП.

Закон устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП, — заявил в эфире телеканала член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик.

По словам Фитцпатрика, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% ВВП страны, в 2018 году — порядка 70%, а сейчас 125%, что не является «устойчивой» ситуацией.

Ранее аналитик Дмитрий Адамидов заявил, что рекордно высокие показатели госдолга США привлекают внимание мирового сообщества из-за лидирующего военно-политического и экономического положения Штатов. По его словам, в экономику США вложены большие средства и золотовалютные резервы — если с американским госдолгом что-нибудь произойдет, это окажет влияние на все мировые финансы. Эксперт подчеркнул, что инвесторы в условиях рекордного роста госдолга США могли бы начать нервничать и отказываться от американских госбумаг, из-за чего Штатам стало бы тяжелее финансировать госдолг.