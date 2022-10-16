Республиканцы потребовали расследовать давление США на Саудовскую Аравию Fox News: сенатор-республиканец Тиффани призвал расследовать давление Байдена на Эр-Рияд

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Том Тиффани

Конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани обратился к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с призывом инициировать слушания для расследования действий администрации президента страны Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до окончания промежуточных выборов в конгресс в ноябре текущего года. Об этом сообщает телекомпания Fox News.

Республиканец Том Тиффани запросил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси запустить слушания о запросе администрации Байдена к Саудовской Аравии отложить сокращение добычи нефти до промежуточных выборов, — говорится в сообщении телеканала.

В октябре газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия отказала США в просьбе отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти. Ранее Вашингтон обратился с соответствующим призывом к нефтедобывающим странам Персидского залива. По информации WSJ, с аравийским принцем связывались чиновники Белого дома, а с руководителем Министерства финансов Саудовской Аравии общалась глава американского Минфина Джанет Йеллен. Вашингтон обещал королевству купить нефть на рынке для пополнения собственных стратегических запасов, но только в том случае, если цена на марку Brent опустится до $75 за баррель.

В случае, если это правда, она представляет собой незаконное требование иностранного участия в кампании к промежуточным выборам по инициативе Белого дома от имени Демократической партии, — заявил Тиффани.

Конгрессмен призвал провести расследование и выяснить, имели ли подобные действия место и чего конкретно добивался Белый дом от Эр-Рияда и ОПЕК+. Также конгрессмен потребовал предоставить расшифровки звонков Байдена и членов его администрации представителям Саудовской Аравии.

Страны альянса ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение объемов добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в этой связи сообщил, что американский президент Джо Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Глава Белого дома готов работать с конгрессом над этим вопросом.