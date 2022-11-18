Республиканцы потребовали отчета о финансовых связях демократов и Украины Республиканцы потребовали от Блинкена отчета о финансовых связях демократов и Украины

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Энтони Блинкен

Группа конгрессменов-республиканцев направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором требует предоставить информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и правительством Украины. Республиканцы подозревают, что такая связь была через обанкротившуюся криптобиржу FTX, сообщает РИА Новости.

Нам стало известно, что миллиарды долларов налогоплательщиков, отправленные Украине для помощи в боевых действиях, потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX, которая впоследствии сделала огромные пожертвования демократам в США во время промежуточных выборов 2022 года, — говорится в письме.

В нем утверждается, что кабмин Украины запустил сайт для сбора пожертвований в партнерстве с FTX в марте, через несколько дней после обещания президента США Джо Байдена помощи Украине на миллиарды долларов.

Республиканцы опасаются, что Киев мог инвестировать часть выделенных средств в FTX, а затем использовал их для помощи демократам. Они хотят знать, намерен ли Белый дом провести аудит в отношении выделенной Украине помощи.

Ранее республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила, что ее однопартийцы в палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование.