Республиканцы потребовали от Байдена прояснить стратегию США по Украине

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Республиканцы в Конгрессе США обратились к президенту Джо Байдену с требованием прояснить стратегию американской администрации по отношению к Украине, следует из опубликованного на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей письма к хозяину Белого дома. Подписи под документом поставили председатель комитета Майкл Маккол из Техаса и старший республиканец того же органа Джим Риш из Айдахо.

Как говорится в послании, представители конгресса глубоко обеспокоены тем, что администрация Байдена до сих пор не озвучила четкий план поддержки Украины. Они отмечают, что обещание «поддерживать Украину столько, сколько потребуется» не является достаточно конкретной стратегией.

Законодатели также выразили обеспокоенность медленным темпом поставок вооружений Украине и потребовали от администрации президента разъяснений относительно сообщений в СМИ о предполагаемых секретных контактах с Москвой.

Джо Байден 1 октября подписал закон о бюджете правительства, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев при любых обстоятельствах. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новые пакеты помощи будут поставляться каждые две недели.

Ранее отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что для ВСУ отсутствие поддержки со стороны американских союзников закончится катастрофой. По его словам, Украина полностью зависит от США и не может проводить контрнаступление, опираясь лишь на свои силы.