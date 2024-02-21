Республиканцы начали готовиться к шатдауну американского правительства Axios: республиканцы в Конгрессе США ожидают приостановки работы правительства

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Майк Джонсон

Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования, сообщает Axios со ссылкой на источники. По информации авторов публикации, вероятность шатдауна очень высока, даже если он продлится всего несколько дней.

Республиканцы перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна правительства. Ключевой датой называется 30 апреля. Если к этому времени в конгрессе не примут решения относительно бюджета, это приведет к общему сокращению расходов на 1%.

Люди предсказывают приостановку работы, даже если она продлится всего несколько дней, — сказал один из собеседников издания из числа республиканцев.

Авторы публикации отмечают, что спикеру палаты представителей США Майку Джонсону после возвращения конгрессменов с текущего перерыва предстоит сделать выбор: продолжать бороться с демократами по вопросу бюджета либо заключить с ними сделку. Отмечается, что первое решение угрожает отсутствием решения по финансированию правительства, а второе ставит под угрозу его собственный пост.

В январе сообщалось, что Конгресс США принял законопроект по краткосрочному финансированию правительства, что позволило отсрочить шатдаун уже в третий раз. За документ проголосовали 77 демократов из 95 и 314 республиканцев из 435.