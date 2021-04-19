Республиканцы обвинили Байдена в «опасной слабости» в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/fb672e8c-a1a8-11eb-88b2-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Olivier Douliery/Consolidated/GLOBAL LOOK PRESS

Представители Республиканской партии в Конгрессе США раскритиковали президента-демократа Джо Байдена за «опасно слабый подход» в диалоге с РФ. По мнению руководителя группы конгрессменов-консерваторов Джима Бэнкса, Белый дом вернулся к политике «перезагрузки» времён президента Барака Обамы (2009–2017).

Однако в ходе предвыборной гонки лидер демократов критиковал действия Трампа по отношению к Москве, назвав их «недостаточно жёсткими», передаёт издание National Review. Тем не менее положительные высказывания о главе РФ Владимире Путине не помешали Трампу, например, увеличить военное присутствие США в Восточной Европе и ввести серию санкций против Кремля, считает Бэнкс.

Байдену также напомнили о «безоговорочном» продлении договора СНВ-3 без учёта современного оружия, о «беззубых» санкциях против госдолга РФ. Конгрессменов беспокоит и позиция Вашингтона по газопроводу «Северный поток — 2», так как Байден заявлял, что новые ограничительные меры «осложнят» положение союзников.

13 апреля Байден позвонил Путину. В ходе разговора глава Белого дома предложил в ближайшие месяцы провести саммит на нейтральной территории. В ходе этого мероприятия стороны смогут обсудить полный спектр вопросов отношений между странами.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам экс-главы Белого дома, между ними существовала взаимная симпатия. Он критически высказался о политике своего преемника Джо Байдена — именно при его попустительстве, считает Трамп, усилилось влияние КНР в мире, а РФ стянула войска к украинской границе.