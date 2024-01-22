Республиканцы могут сместить спикера палаты представителей США Politico: спикер палаты представителей США Джонсон может лишиться должности

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Майк Джонсон

Республиканцы все чаще выражают недовольство работой спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и могут сместить его в случае поражения на грядущих выборах, сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники. По их данным, члены партии критикуют Джонсона за его подход к вопросу о правительственных расходах. Предполагается, что он может потерять должность к 2025 году.

Собеседники издания напомнили, что в настоящее время Джонсон занимает третий по важности пост в государственной иерархии США. Большинство в палате представителей США удерживают республиканцы, однако они недовольны работой своего спикера. В частности, он подвергается критике из-за законопроекта, предусматривающего продление финансирования ряда правительственных ведомств. Джонсон проголосовал против его принятия. По мнению более чем 20 опрошенных газетой республиканцев, на выборах, которые состоятся в ноябре 2024 года, Джонсон может лишиться должности спикера. При этом возможный преемник политика не называется.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден предупредил республиканцев о последствиях отказа от финансирования Киева. Он подчеркнул, что им придется «дорого заплатить», если они проголосуют против законопроекта о выделении средств.