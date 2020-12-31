Республиканцы хотят помещать утверждению победы Байдена в Конгрессе

https://static.news.ru/photo/041ec734-4c3f-11eb-b895-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Как минимум 140 членов Республиканской партии планируют 6 января предпринять попытку помешать утверждению итогов выборов президента Соединённых Штатов, по которым победил демократ Джо Байден.

Об этом журналистам телеканала CNN рассказали два челна Конгресса от Республиканской партии. По их словам, примерно 140 политиков как в Сенате, так и в Палате представителей хотят выступить против утверждения итогов голосования выборщиков.

При этом, по оценке журналистов, такие действия не смогут изменить результат выборов, но смогут на несколько часов задержать неизбежное утверждение Байдена в качестве нового главы государства.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее республиканец Джош Холи заявил, что на заседании выразит возражение по поводу результатов голосования выборщиков, что ненадолго отложило бы признание Джо Байдена президентом.

NEWS.ru писал о том, что апелляционный суд 7-го округа США отклонил иск команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов в штате Висконсин за недостаточностью предоставленных доводов для судебного разбирательства.

Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента. Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили».

Он также назвал победившего на выборах главы государства Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира.