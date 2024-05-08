Решение властей США по российскому урану привело к протестам индейцев Индейцы навахо в США выступили против перевозок урана через резервации

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Индейцы племени навахо протестуют против перевозки урановой руды через территории их резерваций в США, сообщает Utah News Dispatch. Конгресс США принял законопроект о запрете ввоза урана из России. Наращивание его добычи необходимо, чтобы заместить российские поставки, считают власти США.

Резолюцию с требованием к американскому лидеру Джо Байдену повлиять на производителя урана Energy Fuels подписал вождь Буу Ныгрен. Корпорация планирует перевозить токсичные минералы с рудника в Аризоне на предприятие White Mesa Mill в Юте.

Наш народ навахо, земля и вода являются очень ценными для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции против урана. <...> Мы вместе посылаем мощный сигнал Вашингтону, чтобы остановить добычу урана на землях навахо, — говорится в резолюции Буу Ныгрена.

Беспокойство навахо вызвал рост добычи урана в местности Четыре Угла, где основную часть населения составляют индейские коренные американцы, которые усматривают в этом угрозу собственным жизням. В племени уверены, что маршруты транспортировки урановой руды пролегают в опасной близости к общинам.

Ранее сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Палата представителей конгресса ранее уже поддержала эту инициативу, как и президент США Джо Байден. Теперь глава государства должен подписать документ, и через 90 дней он вступит в силу. Этот законопроект вводит ограничения до 2040 года.