«Решение принято»: в США сочли бесперспективным финансирование Украины Эксперт Меркурис: США готовят американскую общественность к бегству с Украины

Фото: МО Украины

США готовят американскую общественность к сворачиванию поддержки Украины, считает британский эксперт Александр Меркурис. В интервью YouTube-каналу The Duran он заявил, что соответствующее решение уже принято, поскольку в Штатах поняли, что дальнейшее финансирование Киева не приведет к желаемым результатам.

Почему появляются все эти статьи? Думаю, что кто-то принял решение, но это точно не Байден и не Блинкен. Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту, — сказал Меркурис.

По словам эксперта, в уважаемых западных изданиях начали публиковаться статьи, в которых говорится о том, что спонсирование бесперспективно, и упоминается, что российская экономика показала себя устойчивой к санкциям. По словам Меркуриса, цель таких публикаций — убедить американскую общественность и политический истеблишмент в необходимости «сворачивать проект под названием „Украина“».

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Евросоюз без помощи США не сможет в достаточной степени выделять деньги на поддержку Украины. По его словам, экс-президент Штатов Дональд Трамп, вновь участвующий в выборах главы государства, демонстрирует готовность в случае своей победы завершить украинский конфликт, прекратив финансирование Киева.