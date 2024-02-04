Решение о трансгендерах в боксе повергло в ужас ветерана спорта из США Ветеран бокса из США предупредила об опасности поединков трансгендеров и женщин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение позволить боксерские поединки между женщинами и трансгендерами, которые являются биологическими мужчинами, несправедливо и даже опасно, считает олимпийский тренер по боксу Кэри Уильямс. В комментарии Fox News она призналась, что идея повергла ее в ужас. Хотя подобное практикуется и в других видах спорта, речь идет единоборствах, заметила Уильямс.

Я знаю, что это происходит во многих видах спорта, что неправильно на любом уровне. Но когда вы говорите о людях, которые бьют друг друга по лицу, телу, голове, я действительно была поражена, — сказала тренер.

Она также вспомнила личный опыт спарринга с 16-летним юношей. Этот бой, как заметила спортсменка, позволил ей лично убедиться в наличии серьезных физических различий, которые могут привести даже к смертельным последствиям.

Я не могла представить, что меня ударит взрослый мужчина. Так что да, этот опыт выводит меня на совершенно другой уровень мышления относительно того, что они действительно готовы позволить мужчинам приходить туда и боксировать с женщинами. Это просто смертельно, — заключила Уильямс.

Ранее сообщалось, что сразу два трансгендера завоевали золотую и серебряную медали в женских соревнованиях на Кубке Чикаго по велокроссу. Бывший тренер по легкой атлетике Линда Блейд раскритиковала организаторов этого турнира и назвала такие спортивные состязания «гонками бета-мужчин с участием женщин». По ее словам, организаторы, допуская трансгендеров до таких соревнований, превращают их в шутку.