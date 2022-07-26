Resalat: заявление Байдена о раке могло быть не случайным Resalat: высказывание Байдена о заболевании раком может говорить о его скором бегстве из Белого Дома

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Скандальное заявление президента США Джо Байдена о ранее диагностированном у него раке могло быть не случайным, пишет иранское издание Resalat. По мнению авторов статьи, это может означать скорое бегство американского лидера из Белого дома. Обозреватели поясняют, что такой ход выглядит весьма логичным, учитывая возрастные проблемы Байдена и его неспособность руководить страной, что в свою очередь, сказывается на рейтингах.

Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30 процентов, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящий партии — это досрочный уход в отставку, — говорится в статье.

Журналисты также предполагают, что самым легким последствием заявления Байдена о раке станет его неявка на выборы в 2024-м. Однако на фоне падающих рейтингов вопрос о досрочной отставке тоже является актуальным, заключают они.

Накануне Байден сообщил о том, что у него появился рак из-за последствий загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел детство. Данное заявление политик сделал в ходе выступления с речью, посвященной борьбе с последствия кризиса, вызванного климатическими изменениями, в штате Массачусетс.