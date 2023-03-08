Белый дом встревожили неконтролируемые провокации Киева Repubblica: Белый дом опасается эскалации из-за провокаций Киева в отношении России

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Украинские диверсанты в Брянской области

Белый дом не одобряет провокации Украины в отношении российских целей, в том числе с применением беспилотников, сообщила газета la Repubblica. По данным издания, в вашингтонской администрации опасаются, что действия Киева приведут к эскалации и жесткому ответу России.

Власти США, по данным издания, также опасаются, что украинские власти не полностью контролируют группировки, предположительно причастные к диверсиям. По версии журналистов, публикация New York Times о возможной причастности проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков» может служить предупреждением для Киева. Газета обращает внимание, что в публикации не указаны реальные ответственные, что может говорить об угрозе «опасных провокаций».

NYT писала, что атаку на «Северные потоки» 26 сентября 2022 года могла совершить проукраинская группировка, действовавшая без ведома властей США и не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его ближайшим помощникам. Почти одновременно вышла статья в немецком издании Zeit, в которой говорится, что следователи в Германии установили судно, предположительно, использовавшееся диверсантами. Отмечается, что лодка была арендована польской компанией, принадлежащей украинцам. А британская Times сообщила, что спецслужбам давно известно имя «частного спонсора» атаки, который является неким состоятельным украинцем, не связанным с Зеленским.