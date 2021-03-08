Рэпер Чаки Трилл застрелен в собственной машине

Рэпер Чаки Трилл убит в штате Джорджия в США. Он был застрелен в своей машине.
Как
По данным полиции, подозреваемый сбежал с места преступления. Пока не сообщается, есть ли какая-либо информация о том, кто может стоять за этим. Соответственно, неясно, какая у злоумышленника была мотивация.
Отмечается, что буквально за час до происшествия аналогичное нападение случилось на межштатной автомагистрали 75. Неизвестный выстрелил водителю в голову, пострадавший госпитализирован. По словам свидетеля, две машины пытались занять одну и ту же полосу движения, что вызвало негодование у одного из водителей. Стрелявший скрылся с места.
Как ранее писал NEWS.ru, музыкант и рэп-исполнитель Иван Алексеев, известный как Noize MC, сообщил своим подписчикам, что его госпитализировали. Он рассказал, что ему пришлось вызвать скорую из-за сильных болей в спине. Известен и диагноз Алексеева: ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.