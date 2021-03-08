Рэпер Чаки Трилл застрелен в собственной машине

https://static.news.ru/photo/8f59cb16-7fdc-11eb-b2a9-96000091f725_660.jpg Чаки Трилл Фото: chuckytrillofficial/instagram.com

Рэпер Чаки Трилл убит в штате Джорджия в США. Он был застрелен в своей машине.

Как сообщает Billboard, инцидент произошёл на междугородной трассе 85 в пригороде Атланты. Около 3 часов ночи по местному времени неизвестный подъехал к автомобилю, в котором находился исполнитель, и открыл огонь. Чаки Трилл (настоящее имя — Кори Детьеж) скончался в больнице.

По данным полиции, подозреваемый сбежал с места преступления. Пока не сообщается, есть ли какая-либо информация о том, кто может стоять за этим. Соответственно, неясно, какая у злоумышленника была мотивация.

Отмечается, что буквально за час до происшествия аналогичное нападение случилось на межштатной автомагистрали 75. Неизвестный выстрелил водителю в голову, пострадавший госпитализирован. По словам свидетеля, две машины пытались занять одну и ту же полосу движения, что вызвало негодование у одного из водителей. Стрелявший скрылся с места.

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