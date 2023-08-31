Рэпер 50 Cent швырнул микрофон в толпу и разбил голову фанатке

Фото: IMAGO/Stefan M. Prager/Global Look Press

Известный американский рэпер 50 Cent во время своего выступления в Лос-Анджелесе швырнул микрофон в толпу фанатов и разбил лоб одной из посетительниц концерта. Инцидент произошел во время турне The final lap 2023, передает TMZ.

Во время выступления ассистент рэпера дал ему несколько неработающих микрофонов подряд. Разозлившись, исполнитель со всей силы швырнул оборудование в толпу. Аппарат попал в голову ведущей местной радиостанции Power 106 Брианы Монгейн и рассек ей лоб. Девушке понадобилась госпитализация.

По словам пострадавшей, перед броском 50 Cent посмотрел прямо на нее. Однако издание TMZ со ссылкой на очевидцев написало, что это не так. Теперь рэп-звезде грозит уголовное дело.

Ранее стало известно, что во время концерта группы The Killers в Грузии солист коллектива Брэндон Флауэрс призвал публику к братству с русскими, после того как зрители выразили недовольство приглашением на сцену российского музыканта из зрительного зала. Лидер группы The Killers пригласил на сцену российского барабанщика из толпы зрителей. Однако некоторые из присутствующих выразили недовольство этим решением, на что солист ответил утверждением, что «мы все братья». В знак протеста часть аудитории покинула зал.