Религиозные паломники начали ездить на место смерти Флойда

«Службы возрождения» начали проходить на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис. Сотни людей посещают мероприятия.
Священники устраивают на этом месте обряды крещения, а некоторые из них утверждают, что стали свидетелями чудес,
Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь, — подчеркнул он.
Участники собраний уверены, что эти службы — новая форма протеста.
Ранее NEWS.ru писал, что 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.
Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.
Позднее в штате Вашингтон было начато расследование гибели 33-летнего афроамериканца Мануэля Эллиса. Мужчина был задержан, когда пытался вскрыть чужой автомобиль, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Те, в свою очередь, применили против него удушающий приём.
Эти случаи привели к тому, что власти многих американских городов объявили о начале реформ в полиции. Нововведения подразумевают запрет на использование удушающих приёмов при задержании и ограничение на применение слезоточивого газа.
США в данном вопросе поддержали власти Франции. Так, глава МВД республики Кристоф Кастанер ввёл запрет на применение удушающих приёмов во время задержания злоумышленников.
На сегодняшний день люди по всему миру активно присоединяются к движению против расизма Black Lives Matter. Шествия под этим лозунгом проходят во многих странах Европы.
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