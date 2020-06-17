Религиозные паломники начали ездить на место смерти Флойда

https://static.news.ru/photo/6513d218-b09b-11ea-8548-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI /Global Look Press

«Службы возрождения» начали проходить на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис. Сотни людей посещают мероприятия.

Священники устраивают на этом месте обряды крещения, а некоторые из них утверждают, что стали свидетелями чудес, передаёт The Christian Post. Так, лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист уверяет, что наблюдал излечение глухого на одно ухо человека.

Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь, — подчеркнул он.

Участники собраний уверены, что эти службы — новая форма протеста.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Позднее в штате Вашингтон было начато расследование гибели 33-летнего афроамериканца Мануэля Эллиса. Мужчина был задержан, когда пытался вскрыть чужой автомобиль, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Те, в свою очередь, применили против него удушающий приём.

Эти случаи привели к тому, что власти многих американских городов объявили о начале реформ в полиции. Нововведения подразумевают запрет на использование удушающих приёмов при задержании и ограничение на применение слезоточивого газа.

США в данном вопросе поддержали власти Франции. Так, глава МВД республики Кристоф Кастанер ввёл запрет на применение удушающих приёмов во время задержания злоумышленников.

На сегодняшний день люди по всему миру активно присоединяются к движению против расизма Black Lives Matter. Шествия под этим лозунгом проходят во многих странах Европы.