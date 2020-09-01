Религиозная организация в США ополчилась на статую динозавра

Американская организация «Христиане против динозавров» потребовала от администрации ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в городе Тусон, штат Аризона, убрать со своей территории статую тираннозавра в натуральную величину.
По мнению представителей организации, фигуры и изображения динозавров оскорбляют чувства верующих, как и любое упоминание об их существовании, так как это противоречит теории креационизма,
«Христиане против динозавров» уверены, что огромные ящеры никогда не населяли Землю, а все доказательства их существования — лишь часть заговора против религии.
Рычащий тираннозавр на парковке ресторана, по мнению представителя сети ресторанов быстрого питания, — это местная достопримечательность. Региональный руководитель франшизы Лиззет Альварес подчеркнула, что статуя останется на своём месте.
Организация «Христиане против динозавров» впервые заявила о себе в США около пяти лет назад. Многие сомневаются в том, что она на самом деле существует.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёным впервые удалось собрать и изучить полный скелет динозавра. Речь идёт о сцелидозавре (Scelidosaurus) из подотряда тиреофор, живших во времена нижнеюрской эпохи на территории нынешней Англии. Учёные полагают, что этот вид стал прародителем всех панцирных динозавров.
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