Религиозная организация в США ополчилась на статую динозавра

https://static.news.ru/photo/a3aa8c60-ec4b-11ea-af47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Американская организация «Христиане против динозавров» потребовала от администрации ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в городе Тусон, штат Аризона, убрать со своей территории статую тираннозавра в натуральную величину.

По мнению представителей организации, фигуры и изображения динозавров оскорбляют чувства верующих, как и любое упоминание об их существовании, так как это противоречит теории креационизма, сообщает «Экспресс газета».

«Христиане против динозавров» уверены, что огромные ящеры никогда не населяли Землю, а все доказательства их существования ­— лишь часть заговора против религии.

Рычащий тираннозавр на парковке ресторана, по мнению представителя сети ресторанов быстрого питания, — это местная достопримечательность. Региональный руководитель франшизы Лиззет Альварес подчеркнула, что статуя останется на своём месте.

Организация «Христиане против динозавров» впервые заявила о себе в США около пяти лет назад. Многие сомневаются в том, что она на самом деле существует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёным впервые удалось собрать и изучить полный скелет динозавра. Речь идёт о сцелидозавре (Scelidosaurus) из подотряда тиреофор, живших во времена нижнеюрской эпохи на территории нынешней Англии. Учёные полагают, что этот вид стал прародителем всех панцирных динозавров.