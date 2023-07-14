Рекордное число массовых убийств произошло в США AP: рекордные 28 случаев массовых убийств произошли в США с начала года

В США зафиксировано рекордное число массовых убийств, сообщает агентство Associated Press. Всего за шесть месяцев 2023 года подобные атаки там происходили 28 раз. Их жертвами в общей сложности стали 140 человек.

Как уточнили журналисты, к массовым относятся те убийства, жертвами которых становятся четыре и более человек за 24 часа. В Соединенных Штатах обычно насчитывают от 25 до 35 таких инцидентов в течение года. Однако с января 2023 года уже выявлено 28 массовых убийств, что является рекордным показателем за последние 17 лет.

Авторы исследования полагают, что причиной такой неблагоприятной тенденции стало увеличение населения страны. Кроме того, они обратили внимание на широкое распространение огнестрельного оружия у граждан США. По статистике, за год от огнестрельного оружия в стране погибает порядка 45 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в городе Джаспер в американском штате Техас. Инцидент произошел на вечеринке после выпускного бала.

В этом же регионе был задержан подозреваемый в убийстве пяти человек. Полиция арестовала 38-летнего нелегального иммигранта из Мексики Франсиско Оролеза, расстрелявшего из автоматической винтовки соседей, просивших прекратить пальбу под окнами.