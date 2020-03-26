https://static.news.ru/photo/a9ea93b8-faa2-11e9-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В течение недели заявки на получение пособий по безработице подали более 3,2 млн американцев.

Это цифра в четыре раза превысила предыдущий рекордный показатель 1982 года. Тогда свои первые заявки на пособие подали 695 тысяч человек, передаёт ТАСС.

Ранее такую ситуацию прогнозировал один из крупнейших банков страны Bank of America.

По мнению его ведущего экономиста Мишель Мейер, страна переживает «глубокое падение» из-за пандемии коронавируса нового типа. Инфекция, по мнению сотрудницы ведомства, ударила по всем секторам, что неизбежно вызовет рост числа безработных и сокращение доходов граждан.

Как отметила эксперт, во втором квартале 2020 года станут увольняться до миллиона американцев в месяц. В итоге безработица может достичь 3,5 млн человек. Тяжелее всего придётся индустрии развлечений, транспортному сектору, гостиничному бизнесу, розничной торговле и низкоквалифицированным рабочим с почасовой оплатой труда.

Как писал NEWS.ru, экономисты Института международных финансов (IIF) снизили прогноз по росту мировой экономики до 0,4% и заявили, что треть экономик мира находится в рецессии. На сегодняшний день рецессия до середины года прогнозируется для США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1%, 11% и 4% общемирового ВВП соответственно.