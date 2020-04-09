Рейтинг Трампа рекордно вырос

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Дональд Трамп намерен продолжить переговоры о объёмах добычи нефти в ближайшие часы. Об этом глава США заявил в начале брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что ОПЕК+ может тоже объявить о договорённости по объёмам добычи нефти в ближайшее время. Это может быть хорошо, а может быть не так хорошо, так или иначе, —...