Рейтинг Трампа рекордно вырос

Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордной отметки на фоне распространения коронавируса. Его работу в условиях пандемии COVID-19 одобряют 49% респондентов.
Данные опросов
Рост популярности Трампа объясняется обеспокоенностью граждан распространением заразы, поскольку 76% респондентов признались, что боятся коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США большинство зарегистрированных избирателей считает, что бывший президент Барак Обама справился бы с пандемией коронавируса лучше своего преемника Дональда Трампа. Такого мнения придерживается 52% из 1990 участников проведённого в период с 3 по 5 апреля опроса.
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