США

Рейтинг Трампа рекордно вырос

04:22, 10 апреля 2020 13
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордной отметки на фоне распространения коронавируса. Его работу в условиях пандемии COVID-19 одобряют 49% респондентов.

Данные опросов приводит Fox News. Телеканал уточняет, что прежде положительную оценку работе Трампа давали не более 48% респондентов.

Рост популярности Трампа объясняется обеспокоенностью граждан распространением заразы, поскольку 76% респондентов признались, что боятся коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США большинство зарегистрированных избирателей считает, что бывший президент Барак Обама справился бы с пандемией коронавируса лучше своего преемника Дональда Трампа. Такого мнения придерживается 52% из 1990 участников проведённого в период с 3 по 5 апреля опроса.

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