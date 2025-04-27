Рейтинг Трампа после 100 дней мандата оказался самым низким за 80 лет Опрос показал, что 55% американцев не одобряют результаты работы Трампа

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп получил самый низкий рейтинг одобрения по итогам 100 дней мандата за последние 80 лет, следует из результатов опроса, проведенного совместно с телекомпанией ABC, газетой The Washington Post и cоциологической службой Ipsos. Предыдущий минимум также принадлежал Трампу в 2017 году.

Согласно опросу, всего 39% американцев одобряют его работу после первых 100 дней второго президентского срока — это худший показатель за восемь десятилетий. При этом 55% американцев заявили, что не одобряют результаты работы Трампа.

Опрос также показал, что 72% граждан прогнозируют скорую рецессию, связывая ее с экономическим курсом Трампа, еще 73% опрошенных оценивают текущее состояние экономики как кризисное. Кроме того, 53% американцев констатируют ухудшение ситуации с момента инаугурации в январе 2025 года, а 71% видит прямую связь между президентскими пошлинами и ростом инфляции.

Тем временем 67% выступают против отмены гражданства по рождению, 58% опасаются сокращения госаппарата (DOGE), 56% уверены, что президент превышает полномочия, а 46% называют его политику в отношении России «слишком мягкой». При этом, несмотря на критику, в решении ключевых проблем американцы доверяют Трампу больше, чем демократам.

22 апреля стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Согласно серии опросов службы Ipsos для Reuters, только 42% американцев поддерживают нынешнюю политику республиканца, тогда как 53% выражают недовольство его действиями.