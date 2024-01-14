Рейтинг поддержки Трампа побил рекорд CBS: поддержка Трампа выросла до рекордных 69%

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп со значительным отрывом вырвался в лидеры среди потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской партии, следует из опросов телеканала CBS News и компании YouGov. По их данным, политик заручился рекордной поддержкой избирателей в 69%. До этого, в ноябре 2023 года, на праймериз за Трампа были готовы проголосовать 61%.

Поддержка Дональда Трампа среди первичных избирателей-республиканцев сейчас достигла самого высокого уровня. Его юридические проблемы, очевидно, не повредили его репутации среди основных избирателей, некоторые из его недавних противоречивых заявлений находят отклик у многих избирателей Республиканской партии, — пишет CBS.

Второе место в рейтинге досталось губернатору Флориды Рону Десантису — за него готовы проголосовать 14% американцев. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли получила 12%, а другие республиканцы-кандидаты — менее 5%.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По словам экс-главы Белого дома, он — именно тот политик, который способен предотвратить конфликт.

По мнению республиканца, США при администрации его преемника Джо Байдена стали «слабым и неэффективным государством». Теперь с Вашингтоном не считаются на мировой арене, резюмировал он. Также Трамп заявил, что Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов и за такие умения членам администрации президента следует «преподать урок».