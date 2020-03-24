Институт общественного мнения Gallup опубликовал данные социологического исследования об оценках деятельности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа жителями страны. Рейтинг одобрения его решений вырос с начала марта на 5 процентных пунктов.
В настоящий момент этот показатель составляет 49%,
Как писал NEWS.ru, в марте в США объявили чрезвычайное положение, рекомендовав гражданам не выходить из дома. Страна прервала авиасообщение с Евросоюзом.
Всемирная организация здравоохранения 24 марта назвала США потенциальным очагом пандемии коронавируса, указав на стремительные темпы распространения инфекции внутри страны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен