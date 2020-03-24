https://static.news.ru/photo/daba206c-34c7-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Институт общественного мнения Gallup опубликовал данные социологического исследования об оценках деятельности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа жителями страны. Рейтинг одобрения его решений вырос с начала марта на 5 процентных пунктов.

В настоящий момент этот показатель составляет 49%, говорится на сайте организации. По мнению экспертов института, причиной такого роста стали меры главы государств по борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в марте в США объявили чрезвычайное положение, рекомендовав гражданам не выходить из дома. Страна прервала авиасообщение с Евросоюзом.

Всемирная организация здравоохранения 24 марта назвала США потенциальным очагом пандемии коронавируса, указав на стремительные темпы распространения инфекции внутри страны.