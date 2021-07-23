Рейтинг одобрения Байдена впервые упал до 50%

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена вервые с момента вступления в должность понизился до 50%. Таковы данные опроса, результаты которого публикует социологическая служба Gallup.
Согласно результатам опроса, 50% американцев
Рейтинг за июль стал самым низким за всё время пребывание Байдена в должности главы американского государства.
При этом одобрение работы президента высказывают 90% сторонников Демократической партии США и только 12% сторонниов республиканцев. Среди тех, кто не считается себя сторонником одной из политических сил, одобрение деятельность Байдена находит у 48%.
Ранее политолог обвинил Байдена в попытке госпереворота в США.