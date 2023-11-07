Рейтинг Байдена снижается третий месяц подряд Reuters: рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%

Фото: White House/Flickr.com

Джо Байден

Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена снижается третий месяц подряд, показатель опустился до худшего с апреля значения — 39%, подтверждают данные опроса агентства Reuters и компании Ipsos. Показатель снизился по сравнению с 40% одобрения в октябре и 42% в сентябре.

Согласно данным, увеличилось число людей, которые считают «международные войны и конфликты» главной проблемой для Соединенных Штатов Америки, это 8%. В октябре таковых было лишь 4%.

20% участников опроса беспокоятся об экономике страны, 9% волнует преступность, а 7% — состояние окружающей среды.

Ранее в палате представителей США сообщили о скором решении по поводу процедуры импичмента Байдена. Отмечается, что контролирующие палату представителей республиканцы подозревают президента в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Британский журналист Шэй Боттомли пишет, что над Штатами нависла угроза гражданской войны из-за обострения политической обстановки перед президентскими выборами. По его словам, на карту поставлена сама демократия.