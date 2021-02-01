Рейтинг Байдена в США начал падать

Впервые с инаугурации рейтинг президента США Джо Байдена упал на 2%. Если 20 января главу государства поддерживали 63% американцев, то теперь только 61%.
Опрос проводился спустя девять дней после начала его работы,
Среди республиканцев Байдена теперь поддерживают всего 24% (против 30% ранее). Среди демократов же поддержку ему оказывают 94%.
20 января Байден сменил республиканца Дональда Трампа в Овальном кабинете. 60% американцев тогда считали экс-президента худшим за всю историю страны.
Опрос проводился онлайн среди 945 зарегистрированных пользователей. Его погрешность составляет 3,19%.
В июле прошлого года, как писал NEWS.ru, Байден был популярней Трампа на 15%. Рейтинг Байдена составил тогда 55%, Трампа — 40%. Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года.