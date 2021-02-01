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Рейтинг Байдена в США начал падать

05:24, 02 февраля 2021 20
Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впервые с инаугурации рейтинг президента США Джо Байдена упал на 2%. Если 20 января главу государства поддерживали 63% американцев, то теперь только 61%.

Опрос проводился спустя девять дней после начала его работы, сообщило издание The Hill со ссылкой на «Исследовательскую службу Харриса».

Среди республиканцев Байдена теперь поддерживают всего 24% (против 30% ранее). Среди демократов же поддержку ему оказывают 94%.

20 января Байден сменил республиканца Дональда Трампа в Овальном кабинете. 60% американцев тогда считали экс-президента худшим за всю историю страны.

Опрос проводился онлайн среди 945 зарегистрированных пользователей. Его погрешность составляет 3,19%.

В июле прошлого года, как писал NEWS.ru, Байден был популярней Трампа на 15%. Рейтинг Байдена составил тогда 55%, Трампа — 40%. Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года.

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