Рейтинг Байдена стремительно упал из-за событий в Афганистане

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса агентства Reuters совместно с социологической службой Ipsos.

Отмечается, что подобная оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все семь месяцев его пребывания на посту главы Белого дома. По сравнению с аналогичным опросом, проведённым в минувшую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%. Согласно предыдущим результатам, о работе Байдена положительно высказались 53% американцев.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее Байден сказал, что американские военные выполнили цели США в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация). Байден считает, что теперь США должны бороться с террористами в других странах, а дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями.

По мнению главы Белого дома, война в Афганистане, длившаяся на протяжении 20 лет, завершится после того, как американские военные завершат эвакуацию людей из аэропорта Кабула и вывод войск с территории страны.