Регулятор США разрешил прививать детей вакциной Pfizer

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDCР) США одобрили применение препарата Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщается на сайте учреждения. Детей будут прививать педиатрическим вариантом вакцины, одобренным Управлением по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA).

Доза вакцины для детей будет составлять примерно одну третью часть от дозы для взрослых. Прививка будет ставиться в два этапа с интервалом в три недели.

Мы знаем, что миллионы родителей с нетерпением ждут возможности привить своих детей. Этим решением мы рекомендуем, чтобы около 28 млн детей получили вакцину от COVID-19, — заявила глава организации Рошель Валенски.

По словам президента США Джо Байдена, запас вакцин, достаточный для прививки всех американских детей, уже обеспечен. Программа вакцинации стартует в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в России вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года. Такие сроки назвала главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, в настоящее время проходят клинические испытания вакцины для детей.