Редкая болезнь вызвала у американки постоянное сексуальное возбуждение

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Жительница США 21-летняя Скарлет Кейтлин Уоллен из-за редкого заболевания испытывает постоянное сексуальное возбуждение, передает New York Post. Как рассказала девушка, ей диагностировали расстройство постоянного генитального возбуждения, у людей с таким диагнозом постоянно испытывают половое влечение, хотя не хотят сексуального контакта на самом деле.

По словам девушки, она начала замечать симптомы болезни в шесть лет. Американка ощущала постоянный дискомфорт и жжение в области гениталий. Отмечается, что она занялась самолечением, используя мазь, но это привело к появлению кандидоза. При этом, как призналась жительница Штатов, симптомы инфекции были не такими неприятными, как проявление редкого диагноза.

По информации издания, позднее у американки начались проблемы с психическим здоровьем, она перестала общаться с ровесниками и проводила все свободное время в одиночестве. Впервые к врачам она обратилась в 2020 году. Уоллэн была направлена в клинику сексуального здоровья. Девушке назначили вестибулэктомию, но выяснилось, что у нее врожденная аномалия развития — «перегородка влагалища».

В феврале 2023 года ей удалили перегородку, а в сентябре провели частичную вестибулэктомию, увеличив ее шансы на нормальное половое влечение в будущем. Однако если удалить всю вестибулярную область влагалища, она может лишиться возможности испытывать естественное сексуальное возбуждение.

Ранее психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала, что оргазм является не только приятным, но и важным для здоровья процессом. По ее словам, регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена.