Редакторы словаря Уэбстера пересмотрят определение слова «расизм»

https://static.news.ru/photo/8c17faba-aafb-11ea-97bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Определение слова «расизм» будет пересмотрено редакторами американского словаря английского языка Merriam-Webster после писем жительницы штата Миссури.

В них девушка выразила несогласие с существующим определением, согласно которому расизм является «верой в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека и что расовые различия рождают свойственное для определенной расы превосходство», передаёт РИА Новости.

Я знаю, что такое расизм, я испытывала его снова, и снова, и снова в различных формах, так что довольно. И я написала им по электронной почте, что чувствую по этому поводу, сказав, что это должно измениться, — заявила она.

В итоге редакторы словаря приняли решение пересмотреть определение расизма. По словам одного из них — Алекса Чэмберса, — это бы не произошло без упорства девушки. Он принёс извинения «за вред и оскорбления, которые мы нанесли, не решив этот вопрос ранее».

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