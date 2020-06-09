Редакторы словаря Уэбстера пересмотрят определение слова «расизм»

Определение слова «расизм» будет пересмотрено редакторами американского словаря английского языка Merriam-Webster после писем жительницы штата Миссури.
В них девушка выразила несогласие с существующим определением, согласно которому расизм является «верой в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека и что расовые различия рождают свойственное для определенной расы превосходство»,
Я знаю, что такое расизм, я испытывала его снова, и снова, и снова в различных формах, так что довольно. И я написала им по электронной почте, что чувствую по этому поводу, сказав, что это должно измениться, — заявила она.
В итоге редакторы словаря приняли решение пересмотреть определение расизма. По словам одного из них — Алекса Чэмберса, — это бы не произошло без упорства девушки. Он принёс извинения «за вред и оскорбления, которые мы нанесли, не решив этот вопрос ранее».
Ранее NEWS.ru писал о том, что американца Джорджа Флойда, погибшего после жестокого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне.
Добавьте наши новости в избранные источники