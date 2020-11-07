Речь Байдена будут транслировать на Таймс-сквер в Нью-Йорке

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Команда действующего президента Дональда Трампа подала иск из-за незасчитанных голосов в округе Марикопа в Аризоне. Это крупнейший регион в штате с населением почти в 4 млн человек.

Иск предполагает, что округ Марикопа отверг голоса, поданные избирателями лично в день выборов, — приводит выдержку из документа Fox News. В документе содержатся утверждения, что действия сотрудников избиркома при работе...