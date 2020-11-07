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Речь Байдена будут транслировать на Таймс-сквер в Нью-Йорке

03:50, 08 ноября 2020
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Речь кандидата в президенты Джо Байдена будут транслировать на Таймс-скве в Нью-Йорке. Демократ объявит о приоритетах на посту президента.

Звук отключат, но речь будет сопровождаться субтитрами. На мероприятие могут собраться одновременно тысячи людей, сообщает РИА Новости.

Я поговорила с ABC и попросила, чтобы они транслировали речь Джо Байдена в прямом эфире сегодня вечером на Таймс-сквер. Они согласились. Звука не будет, но она будет с субтитрами, — приводит издание запись главы муниципального совета Манхэттена Гейл Брюэр.

В настоящее время победу на выборах президента США одерживает Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пытается оспорить результаты голосования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда действующего президента Дональда Трампа подала иск из-за незасчитанных голосов в округе Марикопа в Аризоне. Это крупнейший регион в штате с населением почти в 4 млн человек.

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