Речь Байдена будут транслировать на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Речь кандидата в президенты Джо Байдена будут транслировать на Таймс-скве в Нью-Йорке. Демократ объявит о приоритетах на посту президента.
Звук отключат, но речь будет сопровождаться субтитрами. На мероприятие могут собраться одновременно тысячи людей,
Я поговорила с ABC и попросила, чтобы они транслировали речь Джо Байдена в прямом эфире сегодня вечером на Таймс-сквер. Они согласились. Звука не будет, но она будет с субтитрами, — приводит издание запись главы муниципального совета Манхэттена Гейл Брюэр.
В настоящее время победу на выборах президента США одерживает Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пытается оспорить результаты голосования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что команда действующего президента Дональда Трампа подала иск из-за незасчитанных голосов в округе Марикопа в Аризоне. Это крупнейший регион в штате с населением почти в 4 млн человек.