Ребенок случайно выстрелил в себя из пистолета, найденного в детсаду В США ребенок нашел пистолет на детской площадке и выстрелил в себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малолетний ребенок выстрелил в себя из пистолета, который нашел на территории детского сада, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию. По его информации, оружие находилось на детской площадке. Малыша госпитализировали в критическом состоянии.

Он нашел пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил, — рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Уточняется, что полиции известно, как именно пистолет оказался на детской площадке. По словам сотрудников, оружие туда выкинул подросток, который ранее открыл стрельбу в автобусе. В результате этого происшествия ранение получил мужчина. Подростка, виновного в двух госпитализациях, уже задержали.

Власти сообщили, что подросток убегал из городского автобуса, перепрыгнул через стену и оказался на игровой площадке детского сада, где и выкинул пистолет, — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге тем временем три школьника выстрелили в мужчину из газового пистолета. Инцидент произошел в метро, правоохранители уже задержали несовершеннолетних. Сотрудники Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу начали процессуальную проверку по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).