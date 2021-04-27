Разведку США попросили рассекретить данные о России и Китае

Главы большинства командований Вооружённых сил Соединённых Штатов попросили разведслужбы рассекретить больше сведений о России и Китае. Произойти это должно в рамках противостояния в информационной войне, сообщает Politico.
По данным газеты, девять генералов считают, что необходимо обнародовать информацию о якобы «пагубном поведении» РФ и Китая. Предоставив правду об этих странах, можно будет заручиться поддержкой союзников. Пока они не получают достаточное количество сведений, так как много материалов засекречивают.
Обращение военных вызвало «фурор» в Пентагоне, однако их обращение решили не придавать огласке. Глава Индо-Тихоокеанского командования США Филип Дэвидсон организовал написание письма. Его пометили как «только для служебного пользования».
Ранее глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардс заявил, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в области стратегических вооружений. Он призвал заменить ракеты Minuteman, которые давно морально устарели.