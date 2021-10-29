Разведка США заявила, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19

Власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса. Об этом говорится в докладе, распространённом офисом директора национальной разведки США.

Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения, — говорится в документе.

Таким образом, эксперты предполагают, что в случае если пандемия SARA-CoV-2 произошла в результате лабораторного инцидента, официальные лица КНР в первые месяцы, вероятно, были не в курсе инцидента.

Ранее стали известны результаты двухмесячного расследования американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Специалисты не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Им не удалось определить, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии либо перешёл к людям естественным образом от животных. Их мнения в этом вопросе разошлись.

При этом экс-госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии истинных разработок в уханьской лаборатории. По его данным, именно оттуда могла произойти утечка коронавируса. Помпео заявил, что власти Китая могли бы легко объяснить происходящее, если бы захотели.