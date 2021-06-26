Разведка США заподозрила Россию в атаках «направленной энергией»

Россия может нести ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые, по ряду утверждений, подверглись тайным акустическим или иным атакам с возможным применением «направленной энергии». Такого мнения придерживается разведка США. Об этом рассказывает издание Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сотрудники разведки США подозревают , что атаки с возможным применением микроволн или иных форм «направленной энергии» несёт РФ. При этом источники издания не приводят конкретных доказательств вины.

ТАСС обратился за комментариями по данному вопросу в Белый дом, Госдепартамент США и в аппарат директора национальной разведки США. Ни в одном ведомстве на это пока ничего не ответили.

О том, что к атакам «направленной энергией» может быть причастно «российское ГРУ», в мае писало издание Politico. При этом издание отмечало, что подтверждения связи между российской военной разведкой и инцидентами с направленной энергией нет.

В начале июня американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что США не располагают информацией, кто несёт ответственность за загадочные инциденты с американскими госслужащими.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал расследование атак «направленной энергией» на госслужащих. Речь шла не менее чем о трёх случаях атак. Пострадавшие сообщали, что внезапно начинали чувствовать приступы тошноты, они слышали некие «ужасные звуки». Предполагается, что подобные атаки, вызывающие ряд симптомов, вплоть до повреждений головного мозга, отследить крайне непросто, используемые же для нападения устройства могут быть весьма невелики. Симптомы атак при этом часто напоминают проявления различных заболеваний.

В начале июня на слушаниях в сенате Конгресса США американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США не располагают информацией о том, кто несёт ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом.