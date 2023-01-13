Разведка США стала фиксировать рост числа сообщений об НЛО Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

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Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов. Об этом говорится в отчете офиса Директора национальной разведки (ODNI) страны. Отмечается, что число упоминания стало увеличиваться, в том числе, за счет лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.

В дополнение к 144 сообщениям о неопознанных небесных аномалиях, охваченных отчетом ODNI в рамках предварительной оценки, было 247 новых сообщений и еще 119, которые были обнаружены или о них стало известно после периода предварительной оценки. Это суммарно составило 510 случаев по состоянию на 30 августа 2022 года, — говорится в отчете.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ведомстве серьезно относятся к к сообщениям и изучают каждое.

По данным ODNI, большинство новых случаев появления НЛО зафиксированы пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями появления.

В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, где утверждалось, что неопознанные объекты могут представлять проблемы для национальной безопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. Отмечалось при этом, что однозначных выводов о природе явлений нет.

Ранее замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри рассказал, что Пентагон пока не обнаружил свидетельств посещения Земли представителями других цивилизаций. По его словам, новое управление ведомства, специально созданное для изучения данных о предполагаемых визитах инопланетян, получило несколько сотен соответствующих сообщений.

Также в Пентагоне заверили американских конгрессменов в том, что не станут скрывать факты обнаружения внеземной жизни, если они будут установлены. При этом представители ведомства не собираются афишировать часть связанной с этим информации, в частности раскрывать общественности методы, с помощью которых собирается и анализируется информация об НЛО.