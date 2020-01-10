Представители правоохранительных органов и разведки США проводят расследование, чтобы оценить возможность России дискредитировать кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена.
Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
Как ранее писал NEWS.ru, Вооружённые силы США (ВС США) разрабатывают варианты ведения информационной войны, в том числе и против России. Одной из причин стало подозрение в том, что правительство России вмешивалось в американские выборы 2016 года.
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