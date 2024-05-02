Разведка США признала успехи российской армии в зоне СВО Глава разведки США Хейнс: ВС РФ добиваются прогресса на поле боя

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Вооруженные силы России методично добиваются прогресса в зоне СВО, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената США. По ее словам, которые приводит ТАСС, российские войска имеют возможность осуществления «тактических прорывов». Она считает, что «сдвиг на поле боя в пользу Москвы» произошел в том числе благодаря таким факторам, как китайские поставки в РФ компонентов и материалов двойного назначения.

Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, — сказала она.

Ранее киевский журналист и экс-советник министра обороны Юрий Бутусов заявил, что неудачи украинской армии, которые в конечном итоге превращались в стратегические провалы, являются следствием решений руководства страны, в том числе и президента Владимира Зеленского. По его словам, стараниями именно украинских чиновников ВС РФ добились успехов, заняв в короткие сроки сразу несколько населенных пунктов.

В четверг, 2 мая, Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Бердычи в ДНР. Село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ.