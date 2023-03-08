Разведка США заявила об угрозе вооруженного конфликта с Россией Разведка США назвала Россию внушительным вызовом для Вашингтона на ближайшие 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» во время генеральной репетиции парада на Красной площади

Россия останется внушительным вызовом для США в течение ближайших 10 лет, говорится в несекретной версии доклада американского разведсообщества о «мировых угрозах» Вашингтону. Москва не стремится к прямому военному конфликту с Соединенными Штатами и НАТО, но угроза такого столкновения существует, передает ТАСС со ссылкой на документ, представленный в сенате Конгресса США аппаратом директора нацразведки Эврил Хейнс.

Россия в следующие 10 лет останется внушительным и менее предсказуемым вызовом США в ключевых сферах, но тем не менее столкнется со спектром ограничительных факторов, — говорится в отчете.

Руководители американских спецслужб пришли к выводу, Россия не стремится к вооруженному конфликту с США и НАТО, но предупредили, что угроза такого столкновения существует.

Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО. Однако есть угроза, что он может произойти, — констатировали авторы документа.

В декабре глава Нацразведки США в ходе выступления на форуме заявила, что американские власти не верят, что в России возможна смена власти. Хейнс заявила, что в российском обществе может проявляться более критичное отношение к действиям властей, однако протесты, которые могли бы угрожать нынешнему руководству страны, невозможны.