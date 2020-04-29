Разведка США отрицает лабораторное происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/d8376caa-8af3-11ea-a0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/Global Look Press

Разведка Соединённых Штатов Америки утверждает, что коронавирусная инфекция нового типа не была создана в лабораторных условиях и не была генетически модифицирована.

Об этих выводах американских спецслужб стало известно из обнародованного заявления аппарата директора Нацразведки страны.

Разведывательное сообщество США согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, не является искусственным или генетически модифицированным, — приводит ТАСС фрагмент документа.

Как ранее писал NEWS.ru, администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа.

Соответствующее указание было дано на прошлой неделе Агентству национальной безопасности (АНБ), Разведывательному управлению Министерства обороны США (РУМО), а также Центральному разведывательному управлению (ЦРУ).