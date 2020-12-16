Разведка США отказалась представить доклад о влиянии на выборы в срок

https://static.news.ru/photo/91295f0c-402a-11eb-9517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Global Look Press

Национальная разведка США в установленный срок не представит доклад о влиянии других государств на американские выборы. Об этом заявила помощник главы ведомства по стратегическим коммуникациям Аманда Шох.

Изначально существовала договорённость о том, что отчёт будет представлен 18 декабря, этот срок считался крайним. Однако выясняется, что агенты разведки пока не готовы предать огласке итоги своей работы.

Сегодня директор национальной разведки Джон Рэтклифф был уведомлён, что разведывательное сообщество не укладывается в срок 18 декабря, установленный исполнительным указом и Конгрессом, чтобы представить секретную оценку по внешним угрозам американским выборам 2020 года. Соответствующая отчётность получена, но координация по ней ещё не закончена, — приводит слова Аманды Шох Fox News.

Источник поясняет, что внутри сообщества возникли противоречия, касающиеся того, какая информация в итоге должна быть включена в доклад. В основном, споры разворачиваются вокруг возможного влияния на выборы со стороны Китая.

Ряд аналитиков заявлял об уверенности воздействия со стороны КНР, другие же считают, что активность Китая была минимальной, на уровне планов, которые так и не были реализованы. Кроме того, отмечается, что на этот счёт есть много непроверенных данных. Издание полагает, что при наличии конкурентных мнений в докладе должны быть учтены все точки зрения, Сам Рэтклифф заявлял, что хочет получить объективный и честный отчёт. Глава разведки, как и другие высокопоставленные американские чиновники, ранее не раз заявлял, что Китай оказывал воздействие на выборы в Штатах, так же как Россия и Иран.

Народное голосование за кандидатов на пост президента США состоялось 3 ноября, с небольшим перевесом демократ Джо Байден опередил действующего главу Белого дома республиканца Дональда Трампа. 14 декабря прошло голосование выборщиков в разных штатах, которые также отдали победу Байдену. Результаты голосования 6 января 2021 года должен утвердить Конгресс, а на 20 января запланирована инаугурация нового президента.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов Америки выражают озабоченность созданием и размещением Россией минимум двух альтернативных типов противоспутникового вооружения. Об этом заявили представители Космического командования США.